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TikTok hesabı nasıl güvende tutulur? TikTok hesap güvenliği

İlk kez piyasaya sunulduğu 2016 yılından bu yana popüler olan ve kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artan sosyal medya platformu olan TikTok platformu dünya genelinde kullanılmaktadır. Hem eğlence hem de para kazanmak amacı ile kullanılabilen bu sosyal medya platformu kullanıcılarına çeşitli imkanlar sağlamaktadır.

TikTok hesabı nasıl güvende tutulur? TikTok hesap güvenliği
Ferhan Petek

Çin’de Douyin adı ile bilinen TikTok, 2016 yılının Eylül ayından bu yana kullanılan bir platformdur. Kullanıcılarının dans, komedi, müzikal, dudak senkronizasyonu ve diğer başka türlerde kendilerini göstermelerini, yeteneklerini gösterebilecekleri kısa videolar çekmelerini sağlayan bir platformdur. Belirli süreler boyunca videolar çekilerek paylaşılabilen bu sosyal medya platformundan günümüzde birçok insan geçim de sağlamaktadır.

Hem eğlence amacı ile hem de para kazandıran bir platform olması bu platforma olan ilgi her geçen gün daha da genişlemektedir. Dünya genelinde kullanılan bu sosyal medya platformunda dünyaca ünlü birçok isme ait hesaplar da bulunmaktadır. Mobil uygulama olarak mobil cihazlara indirilerek kullanılabilen TikTok sosyal medya platformundaki hesaplara diğer sosyal medya hesaplarına ait linkler de eklenebilmektedir.

Birçok akımın dünya çapındaki kullanıcılar arasında yayılmasını da sağlayan bir platform olan TikTok için belirlenmiş olan tüm trendler platformun ana sayfasında yer alan keşif kısmında görüntülenebilmektedir. Kullanıcıların takipçi sayısı, izlenme sayıları, etkileşimleri arttıkça hesapların güvenliği konusunda bazı endişeler de yaşanabilmektedir.

TikTok hesabı nasıl güvende tutulur?

TikTok kullanıcıları da diğer birçok sosyal medya platformu kullanıcıları gibi hesaplarının güvende olması için çeşitli yollar denemektedir. Hesabın çalınması, bazı bilgilerin kötü niyetli insanların eline geçmesi gibi çeşitli endişeleri gidermek adına bazı güvenlik yöntemleri geliştirilmiştir. Hesabı güvende tutabilmek için kişilerin hesaplarında yer alan bazı uygulama ayarlarını yapmaları gerekebilmektedir. Hesapların gizli mod özelliğini etkin hale getirmek gibi ayarlar ile hesabın güvende tutulabilmesi de mümkün olabilmektedir.

Direkt mesaj da gönderilebilen ve alınabilen TikTok sosyal medya platformu için bu alanda da bazı güvenlik endişeleri oluşabilmektedir. Bu yüzden direkt mesaj özelliği ile ilgili de bazı ayarların yapılması hesabın güvende tutulabilmesi adına önemli bir başka durumdur. Platformun kullanıcıları için geliştirdiği ve sunduğu çeşitli güvenlik protokollerini uygulamaları, hesapların güven altına alınabilmesi adına önemli diğer seçeneklerin başında gelmektedir.

TikTok hesap güvenliği nasıl sağlanır?

TikTok’ta karşılaşılabilen çeşitli güvenlik problemleri bulunmaktadır. En çok karşılaşılabilen sorunların başında hesabın çalınması durumu gelmektedir. Bu gerçekleştiği zaman ve hesap kötü niyetli kişilerin eline geçer. Böylece o hesabın gerçek sahibine ait mesajlaşmalar da o kişinin eline geçmektedir. Ayrıca kötü niyetli kişiler tarafından hesabın asıl sahibi adına çeşitli hakaret ya da kötü içerikli paylaşımlar da yapılabilmekte, o hesabı takip edenler dolandırıcı içerikli mesajlar alabilmektedir.

TikTok uygulaması geliştiricileri, kullanıcılarının yararlanabilmesi için çeşitli güvenlik seçenekleri sunmuştur. Bu seçenekler kullanılarak TikTok hesabının güvence altına alınabilmesi ve kötü niyetli kişilerden korunabilmesi mümkün olabilmektedir. Hesabın güvence altına alınabilmesi ve TikTok platformunda güvenliğin sağlanabilmesi adına uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Video paylaşımlarına kimlerin yorum yapabileceğine ya da kimlerin paylaşılan videoları yeniden paylaşım yapabileceğine dair çeşitli kısıtlama ayarları yapılır.
  • Hesapta paylaşılan videoların başkası tarafından indirilme seçeneği kaldırılır.
  • Mesaj kısmında çeşitli engelleme ayarları yapılabilir ve takipçi olan ya da olmayan kişiler ile ilgili mesaj gönderme seçenekleri ayarlar üzerinden kısıtlanabilir.
  • Kişisel veri paylaşımları sınırlandırılmalıdır.
  • Hesap giriş bilgilerinin oturum açılan mobil cihazlarda ve masaüstü bilgisayarlarda kayıt edilmemesi, yabancı kişiler ile paylaşılmaması gerekir.
  • Paylaşım ekranlarında paylaşılan gönderileri, videoları kimin görebileceği ve göremeyeceği seçilmeli ve ilgili paylaşımlar hedeflenen kitleye direkt olarak ulaştırılmalıdır.
  • İki faktörlü giriş adımı uygulanırken bu aşamada telefon numarası ve email adresleri kullanılmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok uygulama
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