TikTok, sosyal medyada kendi tarzıyla dikkat çeken bir uygulama olarak hayatımıza girdi. TikTok'un diğer uygulamalara göre ayırt edici yönü kişilerin ne yaptığı ya da kim olduklarını paylaşmalarından ziyade ne üretebildiklerine odaklanmasıdır. TikTok kullanıcıları için tanışma ve mesajlaşma görece arka planda kalır. Bundan dolayı TikTok algoritması kullanıcıların etkileşimlerinde beğenme ve beğenmeme özelliğini baz alır. Yani TikTok'ta izlenmeniz kadar size yapılan olumsuz geri bildirimlerin de önemi var.

TikTok’ta ‘Beğenilmeyen’ içerikler algoritmayı nasıl etkiler?

TikTok algoritması, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek daha iyi öneriler sunmayı hedefler. Beğenilen gönderiler öne çıkarılır. Beğenilmeyen gönderiler ise kısıtlanır. Üreticinin birçok kez beğenilmeyen içeriği spam olarak algılanabilir.

İçeriklerinizin niteliği önemlidir. Kullanıcılar beğenilmeyen videolarını analiz etmelidir. Beğenilmeme sebepleri giderilmelidir.

TikTok'ta izlenme süresinin önemi

TikTok yapay zekasının dikkate aldığı ilk konu videoların izlenme süresidir. Kullanıcılar tarafından hızlı geçilen/erken kapatılan gönderiler "ilgi çekici değil" olarak algılanır. Kullanıcılara önerilme ihtimaliniz azalır.

Tiktok'ta içerik üretirken bilinmesi gerekenler

TikTok, kullanıcıların geri bildirimlerini önemser. İçeriklerinizin "bu tür içerikleri gösterme" olarak işaretlenmesi olumsuz bir durumdur. Yapay zeka genelleme yapabilir. Sizi önerdiği bütün kullanıcıların benzer bir deneyim yaşamasını önleyebilir.

TikTok kötücül bir sosyal medya kampanyasını ayırt edici özelliğe sahiptir. Hedef gruptan gelen olumsuz geri bildirimlere karşı daha seçici davranır. Bütüne yayılan davranışlar (videonun hızlı geçilmesi, ekranın kapatılması, bu tür içerikleri gösterme gibi) kitlesel olarak algılanır. Yapay zeka içeriğinizin beğenilmediği çıkarımında bulunabilir.

Bir içeriğin beğenilmemesi kadar aktifliği de önemlidir. Beğeni almayan (pasif içerikler) algoritma tarafından "ilgi çekici değil" olarak belirlenir.

TikTok içeriklerinde "ilgi çekicilik" nasıl algılanıyor?

TikTok yapay zekası, kullanıcıların zevk algılarına göre öğrenme sürecini geliştirir. Algoritma önceliği her zaman kullanıcıların ilgisinin çekilmesi olmaktadır. Beğenilmeyen videolar algoritma tarafından düşük performanslı olarak işaretlenebilir. Kullanıcıları içeriklerden uzaklaştırılır. Bu nedenle içerik üreticilerinin sadece beğeni toplamaları yeterli değildir. Algoritmanın zararlı yazılımlara karşı direnci mevcuttur. Sosyal medyada "bot" olarak hitap edilen "sahte beğeniler" için ayırt edici değerleri (izlenme süresi, kaydırılma hızı, genel kullanıcı eğilimleri vb.) vardır.

TikTok'ta içerikleriniz beğenilmiyorsa şunlara dikkat etmelisiniz: