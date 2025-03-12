HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır? TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu? Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır? TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu? Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.03.2025 20:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok sosyal medya uygulaması dünya çapında sıklıkla kullanılan, insanların videolar paylaştıkları bir uygulama olarak bilinir. Uygulamayı kullanan kişiler zaman zaman bazı gönderileri ya da videoları çok beğenebilir ve bu beğenilen içeriklerin ekran görüntüsünü almak isteyebilir. Peki, milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır, ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu, birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır? TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu? Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

İçindekiler

  • TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır?
  • TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu?
  • Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

Sosyal medya uygulaması denildiğinde akla gelen popüler uygulamalardan biri TikTok’tur. TikTok sosyal medya uygulaması üzerinden hesap açmış insanlar gönderiler paylaşabilmekte ve canlı yayın açma gibi özelliklerden yararlanabilmektedir. Bazı kişiler çok beğendikleri bir gönderiyi kaydetmek için ekran görüntüsü alma işlemine gereksinim duyabilir. Tam da bu noktada insanların kafasında SS (ekran görüntüsü) alınca karşı tarafa bildirim gidip gitmediği konusu takılabilir.

TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır?

TikTok sosyal medya mecrasını ziyaret eden kimi kullanıcılar beğendikleri içerikleri kaybetmemek adına ekran görüntüsü alma işlemini kullanmayı tercih etmektedir. Uygulama bünyesinde paylaşılan gönderilerin ekran görüntüsü almak son derece basit bir işlemdir. Ekran görüntüsü kısaca SS olarak da tabir edilmektedir. SS harflerinin açılımı ise İngilizce olarak “Screen Shot” şeklindedir.

TikTok sosyal medya uygulamasında beğenilen gönderilerin ekran görüntüsünü almak için, kullanılan cihazın SS özelliğinden yararlanılır. Akıllı cep telefonları üzerinden bu uygulamaya giriş yapan kişiler herhangi bir paylaşımın ekran görüntüsünü almak için çoğunlukla cihazlarının ses kısma tuşu ile kilit tuşunu kullanır. Her iki tuşu da eş zamanlı basıldığında SS işlemi gerçekleşmiş olur.

TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu?

TikTok’ta en sık yapılan işlemlerden biri hoşa gidilen gönderilerin ekran görüntüsünü almaktır. Bu gönderiler normal bir paylaşım olabileceği gibi video içeriğinden de oluşabilmektedir. TikTok kullanıcılarının bu konuda akıllarına gelen sorulardan biri ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bu durumla ilgili bir uyarının gidip gitmediğidir.

TikTok sosyal medya mecrasında beğenilen herhangi bir gönderinin ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmemektedir. Bunun yanı sıra bir kullanıcının paylaştığı videoyu cihazınız üzerinden kayıt altına aldığınızda da karşı kişiye bu konuyla alakalı herhangi bir uyarı gönderilmemektedir.

Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

TikTok sosyal medya platformunda her gün çok sayıda gönderi paylaşılmaktadır. Daha çok dans, müzik, komedi tarzında videoların hazırlanıp paylaşıldığı bir platform olan TikTok’ta zaman zaman bazı kişiler beğendikleri gönderilerin kimlere ait olduğunu merak edebilir. Beğenilen paylaşımların kim tarafından hazırlandığını öğrenmenin en kolay yolu, o paylaşımı yapan kişinin profilini ziyaret etmektir. Ancak bunun için ziyaret edilecek olan kişinin hesabının herkese açık olması gerekmektedir.

Öte yandan kullanıcılar beğendikleri profilleri unutmamak için ekran görüntüsü alma işlemine ihtiyaç duyabilmektedir. TikTok uygulamasında yer alan herhangi birinin profilini SS alınca karşı tarafa bununla ilgili herhangi bir bildirim yollanmamaktadır.

Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!
Adıyaman'da korkutan kaza! Can kaybı olmaması sevindirdiAdıyaman'da korkutan kaza! Can kaybı olmaması sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
tiktok ekran görüntüsü alma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

Her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti! Köydeki bahçesinden paylaştı

Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.