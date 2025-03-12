TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır? TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu? Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

Sosyal medya uygulaması denildiğinde akla gelen popüler uygulamalardan biri TikTok’tur. TikTok sosyal medya uygulaması üzerinden hesap açmış insanlar gönderiler paylaşabilmekte ve canlı yayın açma gibi özelliklerden yararlanabilmektedir. Bazı kişiler çok beğendikleri bir gönderiyi kaydetmek için ekran görüntüsü alma işlemine gereksinim duyabilir. Tam da bu noktada insanların kafasında SS (ekran görüntüsü) alınca karşı tarafa bildirim gidip gitmediği konusu takılabilir.

TikTok’ta ekran görüntüsü nasıl alınır?

TikTok sosyal medya mecrasını ziyaret eden kimi kullanıcılar beğendikleri içerikleri kaybetmemek adına ekran görüntüsü alma işlemini kullanmayı tercih etmektedir. Uygulama bünyesinde paylaşılan gönderilerin ekran görüntüsü almak son derece basit bir işlemdir. Ekran görüntüsü kısaca SS olarak da tabir edilmektedir. SS harflerinin açılımı ise İngilizce olarak “Screen Shot” şeklindedir.

TikTok sosyal medya uygulamasında beğenilen gönderilerin ekran görüntüsünü almak için, kullanılan cihazın SS özelliğinden yararlanılır. Akıllı cep telefonları üzerinden bu uygulamaya giriş yapan kişiler herhangi bir paylaşımın ekran görüntüsünü almak için çoğunlukla cihazlarının ses kısma tuşu ile kilit tuşunu kullanır. Her iki tuşu da eş zamanlı basıldığında SS işlemi gerçekleşmiş olur.

TikTok’ta ss (ekran görüntüsü) alınca bildirim gidiyor mu?

TikTok’ta en sık yapılan işlemlerden biri hoşa gidilen gönderilerin ekran görüntüsünü almaktır. Bu gönderiler normal bir paylaşım olabileceği gibi video içeriğinden de oluşabilmektedir. TikTok kullanıcılarının bu konuda akıllarına gelen sorulardan biri ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bu durumla ilgili bir uyarının gidip gitmediğidir.

TikTok sosyal medya mecrasında beğenilen herhangi bir gönderinin ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmemektedir. Bunun yanı sıra bir kullanıcının paylaştığı videoyu cihazınız üzerinden kayıt altına aldığınızda da karşı kişiye bu konuyla alakalı herhangi bir uyarı gönderilmemektedir.

Birinin profilini SS alınca bildirim gider mi?

TikTok sosyal medya platformunda her gün çok sayıda gönderi paylaşılmaktadır. Daha çok dans, müzik, komedi tarzında videoların hazırlanıp paylaşıldığı bir platform olan TikTok’ta zaman zaman bazı kişiler beğendikleri gönderilerin kimlere ait olduğunu merak edebilir. Beğenilen paylaşımların kim tarafından hazırlandığını öğrenmenin en kolay yolu, o paylaşımı yapan kişinin profilini ziyaret etmektir. Ancak bunun için ziyaret edilecek olan kişinin hesabının herkese açık olması gerekmektedir.

Öte yandan kullanıcılar beğendikleri profilleri unutmamak için ekran görüntüsü alma işlemine ihtiyaç duyabilmektedir. TikTok uygulamasında yer alan herhangi birinin profilini SS alınca karşı tarafa bununla ilgili herhangi bir bildirim yollanmamaktadır.