TikTok, kişilerin dikey formatta videolar oluşturup paylaşmalarına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur. Son yıllarda bilhassa gençler arasında büyük bir popülarite kazanan uygulama içerik sayısıyla da dikkat çekmektedir. Günümüzde kullanıcıların en fazla vakit geçirdiği sosyal medya platformları arasında yer almaktadır. Kullanıcılar diğer videoları izleyip beğenebilirken, favorilerine ekleyerek daha sonra tekrar izleyebilmektedir. Bu noktada kullanıcılar TikTok’ta izledikleri videoların geçmişini nasıl bulacaklarını merak etmektedir.

TikTok’ta izleme geçmişi nasıl bulunur?

TikTok, kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni özellikler ekleyerek büyümeye devam etmektedir. Bu yeniliklerden biri de izleme geçmişi özelliğidir. Bu özellik sayesinde beğenilen herhangi bir video favorilere eklenmese bile izlenilen içeriklere kolayca geri dönülebilmektedir.

TikTok’un izleme geçmişi özelliği ilk kez Mart 2022’de kullanıma sunulmuştur. Uygulamanın “Ayarlar ve Gizlilik” bölümünde yer alan bu sekme sayesinde son 7 gün içerisinde izlenilen tüm videoları ulaşılabilmektedir. Bu listeye favorilere eklenen videolar da dahil edilir.

İzleme geçmişine eklenen videolar arasında sadece sonuna kadar izlenilen videolar yer almaz. Birkaç saniyeliğine bile izleyip sonrasında geçilen videolar da bu geçmişte yer alır. Dolayısıyla yanlışlıkla kaydırıp kaçırılan videolara da tekrar ulaşılabilir. Bu sayede kullanıcıların kaçırdığı videolara etkileşim verme olasılığı da artar.

TikTok izleme geçmişini görme yöntemi

İzleme geçmişini görebilmek için ilk olarak izleme geçmişini manuel olarak aktif hale getirmek gerekmektedir. TikTok'ta izleme geçmişinizi görmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle ekranın sağ alt köşesinde yer alan “Profil” simgesine dokunun.

Ardından, sağ üst köşede bulunan üç çizgi şeklindeki menü simgesine tıklayın.

Açılan menüden “Ayarlar ve Gizlilik” bölümüne girin.

Burada karşınıza çıkan seçenekler arasında “Saat Geçmişi” ya da “İzleme Geçmişi” yazan bölüme girerek son izlediğiniz videolara ulaşabilirsiniz.

Bu adımlar gerçekleştirildiğinde son 7 gün içinde izlenilen videoların yer aldığı bir liste karşınıza çıkacak. Bu sayede kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz içeriklere kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Fakat bilinmesi gereken detay olarak izleme geçmişi kapatılsa bile TikTok’un algoritması kullanıcının ilgi alanlarına göre içerikler göstermeye devam eder. Yani uygulama beğenilerinizi ve izleme alışkanlıklarınızı analiz ederek size uygun videolar göstermeyi sürdürecektir.