TikTok'ta mesaj atma yeri yok, ne yapmalıyım? TikTok'ta mesaj atma yeri yok sorunu ve çözümü

Tiktok, diğer uygulamalarda olduğu gibi kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmasına izin vermesiyle de bilinir. Ancak TikTok platformu diğer sosyal medya uygulamalarından farklı bazı politikalara sahiptir. Örneğin karşılıkla bir takipleşme durumu yoksa mesaj gönderme işlemleri de gerçekleştirilemeyecektir. Bununla beraber TikTok’un diğer bir kuralı ise kişilerin 1000 takipçi sayısına ulaşamadıkları sürece yayın yapmalarına izin verilmemesidir. TikTok, mesajlaşma vb özellikler için uyguladığı kurallarla kullanıcıların etkileşim gerçekleştirmelerine izin vermektedir. Farklı politikalar neticesinde mesaj kutusunu göremeyen kullanıcılar ise mesaj atma yerinin nasıl açılacağını merak etmektedir.
Doğrudan mesajlaşma özelliği birçok platformda olduğu gibi TikTok'ta da diğer kişiler ve gruplar ile bağlantı kurmaya olanak sağlar. Mesajlaşma kutusu, kişilere doğrudan doğrudan mesaj atmaya veya TikTok videoları göndermeye olanak sağlar. TikTok platformunda doğrudan mesajlaşma özelliği ise şu kişiler tarafından kullanılabilir:
TikTok mesaj atma yerini görebilmek ve mesaj ayarlarına erişebilmek için ise aşağıdaki adımlar izlenebilmektedir:
TikTok’ta mesaj alamayan kullanıcıların bu ayarları uygulamaları gerekmektedir. Tüm ayarlar doğru ise uygulama silinip tekrar indirebilir. Eğer hâlâ mesaj kutusu görülemiyorsa hesabın mesaj atma özelliği kısıtlanmış olabilir. Bu durumda ise platform yetkilileri ile iletişime geçilmelidir.