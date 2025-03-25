TikTok'ta mesaj atma yeri yok, ne yapmalıyım? TikTok'ta mesaj atma yeri yok sorunu ve çözümü

Tiktok, diğer uygulamalarda olduğu gibi kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmasına izin vermesiyle de bilinir. Ancak TikTok platformu diğer sosyal medya uygulamalarından farklı bazı politikalara sahiptir. Örneğin karşılıkla bir takipleşme durumu yoksa mesaj gönderme işlemleri de gerçekleştirilemeyecektir. Bununla beraber TikTok’un diğer bir kuralı ise kişilerin 1000 takipçi sayısına ulaşamadıkları sürece yayın yapmalarına izin verilmemesidir. TikTok, mesajlaşma vb özellikler için uyguladığı kurallarla kullanıcıların etkileşim gerçekleştirmelerine izin vermektedir. Farklı politikalar neticesinde mesaj kutusunu göremeyen kullanıcılar ise mesaj atma yerinin nasıl açılacağını merak etmektedir.

TikTok'ta mesaj atma yeri yok sorunu ve çözümü

Doğrudan mesajlaşma özelliği birçok platformda olduğu gibi TikTok'ta da diğer kişiler ve gruplar ile bağlantı kurmaya olanak sağlar. Mesajlaşma kutusu, kişilere doğrudan doğrudan mesaj atmaya veya TikTok videoları göndermeye olanak sağlar. TikTok platformunda doğrudan mesajlaşma özelliği ise şu kişiler tarafından kullanılabilir:

En az 16 yaşındaki kullanıcılar (Aileler, Aile Eşlemesi özelliğini kullanarak bu özelliği engelleyebilirler.)

Diğer kullanıcılara mesaj gönderme izninin olması. Kullanıcılar hangi kişilerden mesaj alabileceğini gizlilik ayarlarından güncelleyebilirler. Doğrudan mesaj ayarlarında “Kimse” seçeneği işaretlendiğinde doğrudan mesaj alınamaz.

TikTok mesaj atma yerini görebilmek ve mesaj ayarlarına erişebilmek için ise aşağıdaki adımlar izlenebilmektedir:

Tiktok uygulamasına girilir.

Sağ altta yer alan “Profil” ikonuna tıklanır.

Sağ üstte bulunan 3 çizgiye tıklanır.

“Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğine girilir.

“Gizlilik” başlığı altında bulunan “Doğrudan Mesaj (DM)” bölümüne girilir.

TikTok mesaj atma yeri yok sorunu yaşayan kişiler, "Şuradan doğrudan mesajlara izin ver" seçeneğinden "Kimler size doğrudan mesaj gönderebilir?" bölümünü “Herkes” olarak değiştirmelidir. Bununla beraber bu bölüm “Arkadaşlar” veya “Hiç Kimse” olarak da tercih edilebilir.

"Arkadaşlar" olarak tercih edildiğinde geri takip edilen takipçiler mesaj gönderebilirken, "Hiç kimse" olarak tercih edildiğinde ise hiç kimse kişiye mesaj gönderemez.

Bunun dışında önerilen arkadaşlar seçeneği ise geri takip edilen ve tanıyor olunabilecek kişiler tarafından gönderilen DM mesajlarına izin verir.

TikTok’ta mesaj alamayan kullanıcıların bu ayarları uygulamaları gerekmektedir. Tüm ayarlar doğru ise uygulama silinip tekrar indirebilir. Eğer hâlâ mesaj kutusu görülemiyorsa hesabın mesaj atma özelliği kısıtlanmış olabilir. Bu durumda ise platform yetkilileri ile iletişime geçilmelidir.