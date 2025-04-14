TikTok'ta mide bulandıran rezalet! Yeni doğmuş bebeğini de alet etti... Annenin uygunsuz görüntüleri infial yarattı

Yine TikTok yine skandal... Sosyal medya bu kez bir annenin paylaşımlarını konuştu. Yeni doğum yapan bir kadın bebeğiyle birlikte uygunsuz içerikler paylaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği, bu görüntüler üzerinden kazanç elde ettiği tespit edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yetkililer, çocuğun korunması amacıyla adres tespiti için çalışmaların başlatıldığını ve gerekli hukuki sürecin takip edildiğini duyurdu. Söz konusu anne gözaltına alınırken bebeği ise devlet korumasına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesinin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir.

Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır.

Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"