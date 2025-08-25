TikTok’ta yorumları kimlerin görebileceği birkaç farklı faktöre bağlıdır. Herkese açık bir videoya yapılan yorumlar izleyen herkes tarafından görülebilirken, özel hesaplar veya sınırlı yorum ayarlarına sahip videolarda bu görünürlük kısıtlanabilir. Yorumlarınızın kimler tarafından görüntüleneceğini belirleyen ana unsur, yorum yaptığınız videonun gizlilik ayarlarıdır. TikTok’ta etkileşim kurmak keyifli ve sosyal bir deneyim olabilir ama bu deneyimin güvenli ve kontrollü olması için yorumların görünürlüğüne dair bilinçli hareket etmek her zaman en doğrusudur.

TikTok’ta yorumları kimler görebilir?

TikTok, kısa video içerikleriyle dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir sosyal medya platformudur. Eğlenceli, bilgilendirici ya da yaratıcı videolarla kullanıcıların kendini ifade etmesine olanak tanıyan bu ortamda yorumlar önemli bir etkileşim alanıdır. Videolara gelen yorumlar hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için bir tür iletişim aracı işlevi görür. Bununla birlikte birçok kullanıcı yaptığı yorumun kimler tarafından görülebileceğini merak eder. Özellikle gizlilik konusunda hassasiyeti olanlar, yazdıkları yorumun herkese açık olup olmadığını bilmek ister. TikTok’ta yorumları kimlerin görebileceği, hem sizin yorum yaptığınız videonun ayarlarına hem de kendi gizlilik tercihlerinize bağlı olarak değişebilir.

Öncelikle TikTok, varsayılan olarak tüm videoların altındaki yorumları herkese açık şekilde gösterir. Yani bir kullanıcı, herkese açık bir videoya yorum yaptığında bu yorum, videoyu izleyen herkes tarafından görülebilir. Bu durum takipçiniz olsun ya da olmasın platformda o videoyu açan herhangi bir kullanıcı için geçerlidir. Yorumunuz yalnızca video sahibine değil tüm izleyicilere açık hale gelir. Bu nedenle TikTok’ta yorum yaparken seçtiğiniz kelimelere, verdiğiniz bilgilere ve kişisel içeriklere dikkat etmek önemlidir.

Bununla birlikte bazı içerik üreticileri, videolarına gelen yorumları sınırlama ya da tamamen kapatma hakkına sahiptir. Örneğin bir video sahibi sadece arkadaşlarının yorum yapabilmesini sağlayabilir veya yorumları manuel onaya tabi tutabilir.

Tiktok yorum görünürlüğü ayarı ile görünürlüğü değiştirmek mümkündür. Bu durumda yaptığınız yorum yalnızca belirli kişiler tarafından görülür ya da görünmeden önce içerik üreticisinin onayından geçer. Hatta bazı kullanıcılar yorum özelliğini tamamen kapatarak, videolarının altında hiçbir şekilde etkileşim yapılmasına izin vermez. Bu ayarlar içerik sahibinin tercihlerine göre şekillenir ve izleyicilerin görüp göremeyeceğini doğrudan etkiler.

Yorumların görünürlüğü sadece videonun sahibi tarafından değil, aynı zamanda TikTok’un genel gizlilik politikalarıyla da bağlantılıdır. Eğer bir kullanıcı 16 yaş altındaysa ve hesabı özel moddaysa, yorumlara sadece arkadaş listesinde olanlar erişebilir. Bu, genç kullanıcıların çevrim içi güvenliğini korumak amacıyla uygulanan bir güvenlik önlemidir. İsterseniz belirli kelimeleri filtreleyebilir, rahatsız edici yorumları silebilir ya da belirli kullanıcıları engelleyerek yorum yazmalarını önleyebilirsiniz. Ancak bu durum, sizin yorumlarınızın görünürlüğünü değil, size gelen yorumları etkiler.