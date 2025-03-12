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TikTok tekrar paylaşma özelliği nasıl kapatılır, gizlenir? TikTok tekrar paylaşma gizleme, kapatma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.03.2025 20:33
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Dünyada en sık ziyaret edilen sosyal medya uygulamalarından biri kısa video içerikleri ile dikkat çeken TikTok sosyal medya uygulamasıdır. Bu uygulama bünyesinde kişilere fayda sağlayan birçok farklı özellik mevcuttur. Bu özelliklerden biri de bir başkasının gönderisini ya da eski bir gönderiyi yeniden paylaşma özelliğidir. Ancak bazı zamanlarda kullanıcılar bu özelliği gizlemeyi veya kapatmayı isteyebilmektedir. Peki, TikTok tekrar paylaşma özelliği nasıl kapatılır, gizlenir?

TikTok tekrar paylaşma özelliği nasıl kapatılır, gizlenir? TikTok tekrar paylaşma gizleme, kapatma

TikTok sosyal medya platformunu kullanan kişiler birbirinden farklı video içeriklerini paylaşabilmekte ve bu içerikler sayesinde başkaları ile iletişime geçebilmektedir. TikTok bünyesinde en sık kullanılan özelliklerden biri repost olarak da adlandırılan tekrar paylaşma özelliğidir. Fakat bazı kişiler bu özelliği gizlemek ve yeniden paylaştıkları gönderilerin başkalarının karşısına çıkmasını tercih etmeyebilir. Bu durumda yapılması gereken tek şey özelliği gizlemek ya da kapatmaktır.

TikTok tekrar paylaşma özelliği nasıl kapatılır, gizlenir?

TikTok sosyal medya uygulaması içerisinde yaygın olarak kullanılan özelliklerin başında repost yani tekrar paylaşma özelliği gelmektedir. Bu özellik uygulama kullanıcıları için çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan biri kişilerin beğendikleri içerikleri yeniden paylaşabilmesi ve dolayısıyla bu paylaşımların başkaları tarafından görülebilmesidir. Bir diğer avantajı ise yeniden paylaşılan içeriği hazırlayan içerik üreticisi ile de etkileşime geçilmesidir.

Bazı kullanıcılar bu özelliği kullanırken paylaştıkları gönderileri gizleme gereksinimi duyabilir. Tam da bu noktada tekrar paylaşma özelliğini kapatma konusu gündeme gelmektedir. Kullanıcılar bu özelliği pasif hale getirerek, tekrardan paylaştıkları gönderilerin, takipçileri tarafından görülmesini engelleyebilir.

TikTok tekrar paylaşma gizleme, kapatma nasıl yapılır?

TikTok tekrar paylaşma gizleme, kapatma işlemi için yapılması gerekenler son derece kolaydır. Uygulamayı kullanan kişiler birkaç basit adımı gerçekleştirerek, yeniden paylaştıkları içeriklerin başkaları tarafından görülmemesini sağlayabilir. Bu şekilde TikTok hesapları üzerinden paylaşılan içerikler diğer kullanıcılara karşı gizlenmiş olur.

TikTok sosyal medya mecrası üzerinden repost yapan kişiler bu repost yaptıkları içerikleri özelleştirebilir ve başkalarının görmesinin önüne kolayca geçebilir. TikTok tekrar paylaşma gizleme, kapatma işlemi için takip edilmesi gereken adımlar ise kısaca şöyledir:

  • Öncelikli olarak TikTok sosyal medya mecrasına giriş yapmanız gerekir.
  • Sonrasında profil resminizin olduğu alana gidiniz ve buradan da üç yatay çizgi olarak görülen kısma tıklayınız.
  • Üç yatay çizgi kısmına tıkladığınızda karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekran üzerinden “Ayarlar ve Gizlilik” sekmesine geliniz.
  • Bu sekme içerisinde “Yeniden Gönder” kısmı bulunmaktadır.
  • Bu kısımda “Herkese Açık” seçeneği yer almaktadır. Bu seçeneği pasif hale getirerek, işlemi tamamlayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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