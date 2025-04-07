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TIME dergisi 2025’e özel dünyanın en harika 100 yerini yayınladı! Bodrum da listede…

Dünyanın en prestijli dergilerindne biri olan TIME, 2025 yılı için “Dünyanın En Harika Yerleri” listesini duyurdu. Dünya genelinde 100 destinasyona yer verildi. Seyahat, gastronomi, kültür ve inovasyonDünyanın en prestijli dergilerinden biri olan TIME, 2025 yılı için “Dünyanın En Harika Yerleri” listesini duyurdu. Dünya genelinde 100 destinasyona yer verildi. Seyahat, gastronomi, kültür ve inovasyon gibi fark yaratan bölgeler belirlenirken listede Türkiye de yer aldı. gibi fark yaratan bölgeler

TIME dergisi 2025’e özel dünyanın en harika 100 yerini yayınladı! Bodrum da listede…

Türkiye de bu prestijli listede yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. TIME dergisi, bu yılki listesinde yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleri, sürdürülebilir turizmi ve yenilikçi deneyimleri öne çıkaran lokasyonlara yer verdi. Listeye giren destinasyonlar arasında, Güney Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor.

PERU, AMAZON MUTFAĞI…

Öne çıkan yerler arasında, Peru'nun başkenti Lima’daki AWA restoranı, geleneksel Amazon mutfağını modern dokunuşlarla harmanlayarak gastronomi meraklılarının tercih ettiği rota olarak listeye girdi.

BODRUM LİSTEDE YER ALDI

Türkiye Bodrum’da yer alan Maxx Royal Bodrum oteli, sadece lüks konaklama olanaklarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonu ve özgün mimarisiyle öne çıkarak ülkemizi temsil eden önemli bir destinasyon olarak listede kendine yer buldu.

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ZİMBABVE DE LİSTEDE

Afrika’nın gözde doğal miraslarından biri olan Victoria Şelaleleri yakınlarındaki Mbano Manor Hotel, Zimbabve’yi listede temsil ederken, lüks konaklama ile yerel dokuyu buluşturarak öne çıktı.

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NOTRE DAME KATEDRALİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Arizona'nın Flagstaff bölgesi, Lowell Gözlemevi ile ziyaretçilerine eşsiz bir gökyüzü deneyimi sunarken, Fransa’nın başkenti Paris’te yeniden ziyarete açılan Notre Dame Katedrali, tarihi mirasın yeniden doğuşunu simgelediği için listede yer aldı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Bodrum
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