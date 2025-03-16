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  4. Times Meydanı'nda kan donduran olay! 49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi, polis alarma geçti

Times Meydanı'nda kan donduran olay! 49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi, polis alarma geçti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 17:46
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New York'un ünlü Times Meydanı'nda dehşet anları yaşandı! 49 yaşındaki bir adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

Times Meydanı'nda kan donduran olay! 49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi, polis alarma geçti

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda korkunç bir olay yaşandı. 49 yaşındaki bir adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi.

AA-20250316-37358006-37358002-TIMES_MEYDANINDA_BIR_ADAM_KASITLI_OLARAK_ATESE_VERILDI

Şahsın vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA-20250316-37358006-37357996-TIMES_MEYDANINDA_BIR_ADAM_KASITLI_OLARAK_ATESE_VERILDI

Olayın ardından New York polisi bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve incelemelerde bulundu.

AA-20250316-37358006-37357999-TIMES_MEYDANINDA_BIR_ADAM_KASITLI_OLARAK_ATESE_VERILDI

Olayın neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir bilgi yok.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Times Meydanında yaşanan bu olayda geriye kalan görüntüler içler acısıydı.

AA-20250316-37358006-37358002-TIMES_MEYDANINDA_BIR_ADAM_KASITLI_OLARAK_ATESE_VERILDI

AA-20250316-37358006-37358001-TIMES_MEYDANINDA_BIR_ADAM_KASITLI_OLARAK_ATESE_VERILDI

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın polis New York Times Meydanı abd ateş
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