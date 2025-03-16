Times Meydanı'nda kan donduran olay! 49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi, polis alarma geçti

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda korkunç bir olay yaşandı. 49 yaşındaki bir adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi.

Şahsın vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın ardından New York polisi bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve incelemelerde bulundu.

Olayın neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir bilgi yok.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Times Meydanında yaşanan bu olayda geriye kalan görüntüler içler acısıydı.

(AA)