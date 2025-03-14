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Tıp Bayramı'nda hekimler ziyaret edildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 16:55
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AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Tıp Bayramı'nda hekimler ziyaret edildi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramında İnegöl'ün hekimlerini unutmadı. Başkan Taban, bugün beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sadık Ünalan ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK HEDİYE EDİLDİ

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İnegöl Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hayrettin Göçmen ile hastane yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, hastane yönetim kadrosuyla toplantı salonunda bir araya geldi.

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Burada yapılan görüşmelerin ardından hastanedeki hekimler tek tek dolaşılarak Tıp Bayramları kutlandı, sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tıp Bayramı sağlık
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