Tıp Bayramı'nda hekimler ziyaret edildi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramında İnegöl'ün hekimlerini unutmadı. Başkan Taban, bugün beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sadık Ünalan ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK HEDİYE EDİLDİ

İnegöl Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hayrettin Göçmen ile hastane yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, hastane yönetim kadrosuyla toplantı salonunda bir araya geldi.

Burada yapılan görüşmelerin ardından hastanedeki hekimler tek tek dolaşılarak Tıp Bayramları kutlandı, sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi.

(İHA)