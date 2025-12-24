HABER

Tır ile karavan çarpıştı: kadın sürücü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan minibüs karavan şarampole yuvarlanması sonucu, kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Yusuf D. Yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı tır, aniden önüne geçen sürücü Sevil S. (61) yönetimindeki 16 ANM 336 plakalı karavan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu karavanın sürücüsü yaralandı.

Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

