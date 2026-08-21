Tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Tokat-Turhal kara yolunda çekici ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt-Dökmetepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. (39) idaresindeki tır ile K.D. (20) yönetimindek traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı yerinden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.