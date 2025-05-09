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TIR'ın dorsesinde 101 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

Şanlıurfa'da polisin yol uygulamasında durdurduğu TIR'ın dorsesinde, kıyafet kutularına gizlenmiş 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

TIR'ın dorsesinde 101 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada durdurulan ve plakası açıklanmayan TIR'da narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, kıyafet kutularında 68,5 kilogram eroin, 23,5 kilogram skunk ve 9 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu. 4 şüphelinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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uyuşturucu
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