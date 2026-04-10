Tır makasladı: Sürücü yaralandı

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde 14.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, Çorum’dan aldığı hafriyatı Samsun’a taşıdığı sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Çekici ve dorse kısmının birbirine dönmesiyle savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Cihat K.(44), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

