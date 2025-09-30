TIR, otomobile çarptı; 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Marmaraereğlisi-Seymen kara yolundaki Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Y.E.S. yönetimindeki TIR, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi A.B.B.'nin kullandığı otomobile çarptı. İki araç yol kenarına savrulurken, sürücüler de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz Çorlu Devlet Hastanesi'ne, TIR sürücüsü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisi A.B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır