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TIR sahne etkinlikleri konteyner kentlerde Ramazan coşkusunu yaşatıyor…

10.03.2025 16:53
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketi, coşkusu ve birlik ruhunu Malatya'nın dört bir yanına taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Belediyenin, konteyner kentlerde de gerçekleştirdiği etkinlikler, bu özel ayda vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

TIR sahne etkinlikleri konteyner kentlerde Ramazan coşkusunu yaşatıyor…

Teravih namazı sonrası çocuklar için düzenlenen aktiviteler, neşeli ve keyifli bir atmosfer yaratıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini her kesime ulaştırarak, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

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TERAVİH SONRASI ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Ramazan'ın bereketi, coşkusu ve birlik ruhunu; Malatya'nın dört bir yanına yaymak için gece gündüz çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi, konteyner kentlerde de faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle teravih sonrası çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, keyifli vakitler yaşatıyor.

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TIR SAHNE İLE KONTEYNER KENTLERDE BULUŞMALAR DÜZENLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 2025 Ramazan Etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte aynı zamanda umudu çoğaltmak ve unutulmaz bir Ramazan heyecanını yaşayıp yaşatmak için TIR Sahne ile konteyner kentlerde buluşmalar düzenliyor.

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Rönesans Konteyner Kent'te düzenlenen TIR Sahne etkinlikleriyle çocuklar yoğun ilgi gösterdiler ve doyasıya eğlendi.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Sahur etkinlik ramazan ayı teravih
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