HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde tır üst geçidin beton ayağına çarparken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde Sazlı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tır kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı!Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı!
Kilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdiKilis'te traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.