Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan R.Ç. (52) hayatını kaybetti, sürücü A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Kaza sonucu tek şeride düşen yol kısa sürede tekrar eski haline döndü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır