HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yabancı plakalı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan R.Ç. (52) hayatını kaybetti, sürücü A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Kaza sonucu tek şeride düşen yol kısa sürede tekrar eski haline döndü.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi 1

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi 2

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi 3

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi 4

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.