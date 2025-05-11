TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Atlıhan yönetimindeki cip aynı yöne giden Feridun Akça idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan koruma demirine çarparak hurdaya dönen cipin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması sevk edildi. Altınhan’a ayakta müdahale edilirken, hurdaya dönen cip ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır