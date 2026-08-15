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Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde piyade uzman onbaşının kullandığı otomobil, arızası sebebiyle yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı.

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde piyade uzman onbaşının kullandığı otomobil, arızası sebebiyle yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan otomobildeki 25 yaşındaki asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı D.C.G. idaresindeki otomobil, ikinci şeritte arıza sebebiyle duran ve reflektörle işaretlenen M.K. (59) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan ve savrulan otomobil, çekicinin onarımı için emniyet şeridinde bulunan Ö.H.D. (20) idaresindeki araca da çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Uzman Onbaşı D.C.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. D.C.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 1

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 2

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 3

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 4

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 5

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 6

Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Uzman onbaşı hayatını kaybetti 7
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kaza
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