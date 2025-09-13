HABER

Tirebolu'da fındık deposu yangını: Bir ton fındık kül oldu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde çıkan yangında bir ton fındık yanarak kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Harkköy köyünde gece yarısı yangın çıktı.

Yangında yaklaşık bir ton fındık kül oldu.

Ramazan Bal’a ait, müştemilat olarak kullanılan depoda yangının nedeni bilinmiyor.

Alevler kısa sürede büyüdü ve depodaki fındıkları tamamen yaktı.

Ramazan Bal, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Bal, "Burası hem ahır hem de depo olarak kullandığım yerdi. Gece yarısı yangın çıktı. Bir ton fındığım kül oldu. Yangın durduk yere çıkacak bir yer değildi. Jandarma ve itfaiye araştırıyor. Bir yıllık emeğim, geçimim yok oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

