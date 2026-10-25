Tırın çarptığı elektrikli otomobil alev aldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tır ile çarpışan elektrikli otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri özel yangın battaniyesiyle alevlere müdahale etti.

Kaza, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre E.G. idaresindeki elektrikli araç, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmak istediği esnada, Çine istikametine seyir halinde olan tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden alevler yükselirken, araç sürücüsü E.G. kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yeni nesil söndürme çadırı ile alevlere müdahale edildi. Özel yangın battaniyesi ile elektrikli araçtaki yangının çevreye sıçraması ve zehirli gaz salınımı önlenirken, itfaiye ekipleri bir yandan da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye gelen polis ekiplerince yol güvenliği sağlanırken, elektrikli aracın bataryalarının tamamen tükenmesi amacıyla itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır