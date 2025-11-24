Tırın dorsesine çarpan otomobil hurda yığınına döndü: Sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Tokat’ta otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü güçlükçe çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan M. A. idaresindeki otomobil, yan yoldan karayoluna çıkan sürücüsü öğrenilemeyen çekici plakalı marka tırın dorsesine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü M. A. otomobilde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü güçlükle sıkıştığı yerden kurtardı. Bu sırada, sıkışan sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Ağır yaralanın sürücü M. A. ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA