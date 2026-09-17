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Tırın jantlarından bin 280 kutu sigara çıktı

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçen Türk plakalı bir tırda, yedek lastiklerin jantlarına gizlenmiş bin 280 kutu (25 bin 600 adet) sigara ele geçirildi.

Tırın jantlarından bin 280 kutu sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül gece saatlerinde Türkiye’den Almanya’ya parsiyel yük taşıyan Türkiye plakalı kamyon, Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı’na geldi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü tarafından gerekli belgelerin ibraz edilmesinin ardından araç, detaylı gümrük kontrolüne alındı. X-ray taramasında aracın iki yedek lastiğinde olağandışı yoğunluk tespit edildi. Gümrük ekiplerince yedek lastiklerin jantları söküldü. Yapılan kontrollerde jantların içerisinde Türk gümrük vergisi damgası bulunan toplam bin 280 kutu sigara bulundu. Olayla ilgili Bulgaristan makamlarınca işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Edirne
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