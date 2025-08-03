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Tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’da tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı’nda seyir halindeki 27 BBA 299 tır ile 31 VD 350 plakalı motosiklet çarpışmıştı.

Tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay’da tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı’nda seyir halindeki tır ile motosiklet çarpışmıştı. Kazada; motosiklet sürücüsü Emir Can Çeliktaş hayatını kaybederken 4 yaşındaki Kayra Demir ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuk, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kayra’nın ölümüyle birlikte kazada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

(İHA)

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Hatay
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