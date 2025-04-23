HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar’da tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralı var

Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

2

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.’yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandıBaronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sınır 19'dan 21'e yükseltildi

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

Esad döneminde giden diplomatlara çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.