Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralı var

Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.’yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır