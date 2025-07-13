Tırla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Menderes ilçesi Kısıkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akboğa (39) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada Gaziemir yönüne seyir halinde olan Fesih U. (36) yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü İhsan Akboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akboğa’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın sürücüsü Fesih U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır