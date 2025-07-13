HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tırla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Tırla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Menderes ilçesi Kısıkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akboğa (39) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada Gaziemir yönüne seyir halinde olan Fesih U. (36) yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü İhsan Akboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akboğa’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan tırın sürücüsü Fesih U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandıSapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı
Hatay'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıHatay'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.