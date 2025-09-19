Tırnaklarındaki Türk bayrağıyla dikkat çekmişti! Japon Prenses Mikasa Balıklıgöl'de

Dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa’ya gelen Prenses Mikasa, havaalanında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şehir merkezinde bulunan bir otele geçen Mikasa, burada dinlenerek bugünkü programına hazırlandı.

BALIKLIGÖL’E HAYRAN KALDI

Ziyaretlerinin ilk sabahında Balıklıgöl Platosunu gezen Prenses Mikasa, bölgenin mistik atmosferinden oldukça etkilendi. Balıklara yem atan Mikasa, Balıklıgöl’ün manevi dokusu ve doğal güzellikleri karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemedi.

Prenses Mikasa’nın Balıklıgöl ziyareti sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu. Prenses Mikasa’nın Şanlıurfa’daki programı yalnızca turistik ziyaretlerle sınırlı değil. Japonya hükümetinin destekleriyle yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Ayanlar Arkeolojik Kazı Alanı törenine katılacak.

Törene, Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılması bekleniyor. Açılış programı kapsamında Japonya ve Türkiye arasında yürütülen kültürel ve arkeolojik iş birlikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak, protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA KÜLTÜREL KÖPRÜ

Japonya ile Türkiye arasında gelişen kültürel ilişkilerin önemli bir sembolü olan bu ziyaret, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk bağlarının da pekişmesine katkı sunuyor. Prenses Mikasa’nın özellikle Şanlıurfa gibi tarihi ve kültürel zenginliği yüksek bir şehirde gerçekleştirdiği temaslar, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı.

Prenses Mikasa’nın Şanlıurfa programı 2 gün sürecek. Ziyaret kapsamında çeşitli kültürel etkinliklere katılması, arkeolojik alanlarda incelemelerde bulunması ve kent protokolüyle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Prensesin tırnaklarındaki detaylar objektiflere yakalanmıştı.

Mikasa'nın ziyaretinde tırnaklarına Türk bayrağı resmettiği dikkatlerden kaçmadı.