Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı kalıcı mı? Uzmanı yanıtladı

Tiroid ameliyatı olacak hastaların aklındaki en büyük sorulardan biri ameliyat sonrası ses kısıklığı riski. Ses tellerini kontrol eden sinirlerin tiroid bezine anatomik olarak çok yakın olması, bu endişeyi artırabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, günümüzde kullanılan ileri cerrahi teknolojiler sayesinde bu riski büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Süreç hakkında önemli bilgiler verdi.

SES DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOĞUNLUKLA GEÇİCİ

Ameliyat sonrası görülebilen ses değişikliklerinin büyük kısmının geçici olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “Bu durum genellikle sinir çevresindeki dokuların etkilenmesi ya da ödem gelişmesine bağlı oluyor. Çoğu hastada haftalar ya da aylar içinde kendiliğinden düzeliyor. Kalıcı ses kısıklığı ise oldukça nadir bir durum.Özellikle deneyimli merkezlerde ve güncel teknolojilerle yapılan ameliyatlarda bu risk son derece düşük” dedi.

SİNİR MONİTÖRİZASYONU CERRAHİ GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Ameliyat sırasında kullanılan sinir monitörizasyonu sistemlerinin önemine değinen Doç. Dr. Aydın, “Sinir monitörizasyonu sayesinde ses tellerini çalıştıran sinirleri ameliyat boyunca hem görsel hem de anlık fonksiyonel olarak takip edebiliyoruz. Bunu, arabayı park ederken devreye giren park sensörlerine benzetebiliriz. Sinire yaklaştığımızda sistem bizi uyarıyor ve güvenli sınırda kalmamızı sağlıyor. Bu yöntem, sinirin istemeden zarar görme riskini belirgin şekilde azaltıyor” diye konuştu.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ KORUMAK

Bilimsel çalışmaların da sinir monitörizasyonu kullanılan ameliyatlarda kalıcı ses kısıklığı oranlarının ciddi şekilde düştüğünü gösterdiğini belirten Doç. Dr. Aydın, hastanede bu sistemi rutin olarak kullandıklarını ve temel amaçlarının ameliyat güvenliğini artırırken hastaların yaşam kalitesini korumak olduğunu sözlerine ekledi.