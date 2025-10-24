Tiroit testi nedir, hangi hormonlar ölçülür?

Endokrin sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilen tiroit bezi, triiyodotironin ve tiroksin hormonlarının üretilmesinden sorumludur. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü çalışmayabilir ve işlevlerini yerine getiremez hale gelmiş olabilir. Boyun kısmında yer alan tiroit bezi vücuttaki metabolizma hızından başlamak üzere birçok farklı konuda önemli görevler üstlenmiştir. T3 ve T4 ismi ile bilinen tiroit hormonları tiroit bezinden salgılanır ve günlük fonksiyonların düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Tiroit testi nedir?

Tiroit ölçümü, tirot bezinin düzenli olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve olası sorunların ve hasarların tespiti için önemlidir. Kısaca TSH olan tiroit uyarıcı hormonların ölçülmesi ve tiroit fonksiyon testleri kanda yapılan antikor ve hormon testleri ile iyot uptake testlerinden meydana gelmektedir.

Kişilerin tiroit seviyelerinin ve işlevlerinin ölçülebilmesi için TSH, T3, T4 testi yapılır. TSH testi başlangıç döneminde tiroit bezi işlevlerine dair bilgi edinmenin en sağlıklı yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem ile TSH seviyelerinin ölçümünü yapmak mümkün olabilmektedir.

Tiroit testinde hangi hormonlar ölçülür?

Tiroit bezinin yeteri kadar iyi ve sağlıklı çalışıp çalışmadığını araştırmaya yönelik yapılan tiroit fonksiyon testleri, T3RU, TSH, T3 ve T4 isimli hormon seviyelerinin ölçülmesi şeklinde uygulanmaktadır. TSH testi ile kanda ne kadar tiroit hormonu bulunduğu, tiroitin iyi çalışıp çalışmadığı tespit edilebilmektedir.

TSH olarak kısaltılan tiroit uyarıcı hormon, tiroit bezinin işlevini düzenler ve hipofiz bezi tarafından salgılanır. Vücutta tiroit hormonlarının dengeli olarak üretilebilmesini sağlar.

Bu test sayesinde kanda bulunan çok fazla tiroit hormonu ve çok az seviyelerdeki tiroit hormonu ortaya çıkabilmektedir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda doktor gerekli tedaviyi başlatabilir.

T4 miktarı, hipofize direkt olarak bağlantılıdır. Kan dolaşımında yer alan T4 belli bir seviyenin üzerine çıkarsa hipofizin TSH üretimi durdurulur.