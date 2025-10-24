HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tiroit testi nedir, hangi hormonlar ölçülür?

İnsan vücudunda U ya da H harflerini andıran, boyunun ön tarafında, erkeklerde daha belirgin olan adem elması adı verilen kısmın hemen alt kısmında yer alan tiroit, şekli kelebeği de andıran bir endokrin bezidir. Çeşitli işlevleri vardır ve bazı durumlara bağlı olarak işlevini yitirebilir.

Tiroit testi nedir, hangi hormonlar ölçülür?
Ferhan Petek

Endokrin sisteminin önemli bir parçası olarak kabul edilen tiroit bezi, triiyodotironin ve tiroksin hormonlarının üretilmesinden sorumludur. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü çalışmayabilir ve işlevlerini yerine getiremez hale gelmiş olabilir. Boyun kısmında yer alan tiroit bezi vücuttaki metabolizma hızından başlamak üzere birçok farklı konuda önemli görevler üstlenmiştir. T3 ve T4 ismi ile bilinen tiroit hormonları tiroit bezinden salgılanır ve günlük fonksiyonların düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Tiroit testi nedir?

Tiroit ölçümü, tirot bezinin düzenli olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve olası sorunların ve hasarların tespiti için önemlidir. Kısaca TSH olan tiroit uyarıcı hormonların ölçülmesi ve tiroit fonksiyon testleri kanda yapılan antikor ve hormon testleri ile iyot uptake testlerinden meydana gelmektedir.

Kişilerin tiroit seviyelerinin ve işlevlerinin ölçülebilmesi için TSH, T3, T4 testi yapılır. TSH testi başlangıç döneminde tiroit bezi işlevlerine dair bilgi edinmenin en sağlıklı yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem ile TSH seviyelerinin ölçümünü yapmak mümkün olabilmektedir.

Tiroit testinde hangi hormonlar ölçülür?

Tiroit bezinin yeteri kadar iyi ve sağlıklı çalışıp çalışmadığını araştırmaya yönelik yapılan tiroit fonksiyon testleri, T3RU, TSH, T3 ve T4 isimli hormon seviyelerinin ölçülmesi şeklinde uygulanmaktadır. TSH testi ile kanda ne kadar tiroit hormonu bulunduğu, tiroitin iyi çalışıp çalışmadığı tespit edilebilmektedir.

TSH olarak kısaltılan tiroit uyarıcı hormon, tiroit bezinin işlevini düzenler ve hipofiz bezi tarafından salgılanır. Vücutta tiroit hormonlarının dengeli olarak üretilebilmesini sağlar.

Bu test sayesinde kanda bulunan çok fazla tiroit hormonu ve çok az seviyelerdeki tiroit hormonu ortaya çıkabilmektedir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda doktor gerekli tedaviyi başlatabilir.

T4 miktarı, hipofize direkt olarak bağlantılıdır. Kan dolaşımında yer alan T4 belli bir seviyenin üzerine çıkarsa hipofizin TSH üretimi durdurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyorduDişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu
İmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklamasıİmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hipertiroidi hipotiroidi tiroit bezi tiroid tiroid bezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.