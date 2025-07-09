HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tofaş’ın arkasına bağlanan aydınlatmasız römork kazaya neden oldu: 2 yaralı!

Denizli’nin Kale ilçesinde Tofaş marka otomobilin arkasına bağlanan aydınlatmasız römorka çarpan lüks araç şarampole uçtu. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, sürücüler yaralandı.

Tofaş’ın arkasına bağlanan aydınlatmasız römork kazaya neden oldu: 2 yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Denizli-Muğla karayolu Kale ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan D.A. (22) idaresindeki 48 AAN 59 plakalı Volkswagen marka lüks araç, aynı yönde seyir halinde olan A.T.’nin (23) kullandığı 20 AGJ 851 plakalı Tofaş marka otomobilin arkasına bağlanan ve yeterli aydınlatması olmayan römorka çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savruldu.

Yoldan çıkan lüks araç, takla atarak şarampole devrilirken, Tofaş marka otomobil ise ters yöne döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler D.A. ile A.T., ambulans ile Kale Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı duyan kazazede yakınları önce olay yerine ardından hastaneye akın etti. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye'de aile sağlığı merkezinde yılan paniği!Osmaniye'de aile sağlığı merkezinde yılan paniği!
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha!İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha!

Anahtar Kelimeler:
Tofaş Denizli kaza römork
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Fenomene kabusu yaşattılar! Önce dövdüler sonra tecavüz ettiler! Çamaşır suyuyla da...

Vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları Türk erkeklerle ile evlendirildiler! Sahte aşk şebekesi deşifre oldu

Vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları Türk erkeklerle ile evlendirildiler! Sahte aşk şebekesi deşifre oldu

Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'

Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.