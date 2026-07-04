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Tofaş marka otomobil köprünün üzerinde alev aldı

Eskişehir’de köprünün üzerinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi D200 karayolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi.

Tofaş marka otomobil köprünün üzerinde alev aldı

Eskişehir’de köprünün üzerinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi D200 karayolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka bir otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Köprü üzerinde giderken durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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