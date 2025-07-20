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Tofaş otomobil iki dakikada alev topuna döndü! "Bir anda araç patlamaya başladı"

Nevşehir'de Tofaş otomobil park edildikten kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Yanan otomobil iki dakika içinde alev topuna döndü.

Tofaş otomobil iki dakikada alev topuna döndü! "Bir anda araç patlamaya başladı"
Begüm Özkaynak

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Küçükköylü, 50 UH 568 plakalı Tofaş marka aracını evinin önüne park ettikten hemen sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören araç sahibi, 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"BİR ANDA ARAÇ PATLAMAYA BAŞLADI"

İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, araç sahibi Yahya Küçükköylü, "Aracımı evin önüne park ettik. Tam eve girerken eşim direksiyonun oradan duman çıktığını söyledi. Bende tekrar araca bakmaya gittiğimde bir anda araç patlamaya başladı. Ben de itfaiyeyi arayarak yardım istedim" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Araç alev
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