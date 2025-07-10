HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tofaş’la çarpışıp ikiye katlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de Tofaş otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tofaş’la çarpışıp ikiye katlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Tepebaşı ilçesi Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa T. (41) idaresindeki 26 ACV 879 plakalı motosiklet ile onunla aynı yönde seyreden M.T. (62) idaresindeki 26 PK 755 plakalı Tofaş marka otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ve motosiklet yol kenarına savruldu. Ön kısmından hasar alan otomobil yol kenarındaki bir sanayi dükkanı önünde durabildiği öğrenilirken, kazaya karışan motosikletin neredeyse ikiye katlandığı görüldü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktadan 25 metre öteye düşen Mustafa T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Mustafa T.’nin kaskı, gözlükleri ve ayakkabıları olay yerinden metrelerce uzağa saçıldığı gözlendi. Araç sürücüsü M.T. gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"KAZA YAPAN ARAÇ DÜKKANA GİRECEK SANDIM"

Kaza sonrası vuran aracın dükkanının önüne kadar savrulduğu Şahin Gözüm, "İlerden bir ses duydum. Aynamdan baktım, adam havada uçuyordu, sonra yere düştü, araba da kayarak dükkanın önüne geldi. Ben dükkana gireceğini düşündüm arabanın. Direkt 112’yi aradık. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Adamın ayakkabısı olay yerinden 30-40 metre uzağa düştü" dedi.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da AfD için kamu sektörü engeliAlmanya'da AfD için kamu sektörü engeli
İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı! "Kaya gibi duracağız"İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı! "Kaya gibi duracağız"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

Fenerbahçe, Chobani'yi duyurur duyurmaz sosyal medya karıştı! 'Bizim için önce vatan sonra Fenerbahçe'

SON DAKİKA | Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı!

SON DAKİKA | Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı!

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.