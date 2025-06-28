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Tokat kebabı için bin kilometre yol geliyorlar

Tokat'ın coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran 'Tokat kebabı', özellikle il dışından gelenlerden ilgi görüyor. Kebap ustası Efe Furkan Yılmaz, "Tokat kebabı için bin kilometre öteden geliyorlar" dedi.

Tokat kebabı için bin kilometre yol geliyorlar

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen 3 asırlık lezzet, kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. 3 asırlık Tokat kebabının ustası ve işletmecisi Efe Furkan Yılmaz, "8 yaşından bu yana bu işteyim. Bu mesleği babamdan öğrendim. Tokat kebabının en büyük özelliği, kentin mahsullerinden olmasıdır. Patlıcanı, patatesi, sarımsağı, biberi hepsi yerli mahsul olmasıdır. Erbaa Karayaka kuzusu, onun dışında başka hiçbir kuzu cinsi kullanılmaz. Ondan sonra büyükbaş eti kesinlikle kullanılmaz. En önemlisi kendine ait has bir ocağı var. Közde Tokat kebabı yapılmaz" dedi.

'SABRIN SONUNDA LEZZETE ULAŞIRSIN'

Tokat kebabını yemek için 45 dakika beklemeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Tokat kebabı sabır, zaman ister. Ama sabrın, zamanın sonunda lezzete ulaşırsın. Ondan dolayı zaten Tokat kebabına 85 milyon hasret. 85 milyonun peşinde koştuğu bir lezzettir. Biz bu lezzeti tatmaya Tokat’a davet ediyoruz. Tokat kebabı için bin kilometre öteden geliyorlar. İstanbul’dan uçağa biniyor günübirlik, Tokat’ımızın tarihi yerlerini geziyor. Giderken de diyor ki şu Tokat kebabını yiyeyim. Daha sonra öyle oluyor ki lezzeti hoşuna gidiyor. Haftada 2 sefer gelen müşterilerimiz var. Tokat kebabının porsiyonu 850 Türk lirası, kilosu ise 3 bin 400 Türk lirası ama 1 kilogram ile 6-7 kişi yiyebilir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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