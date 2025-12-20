HABER

Tokat’ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde arkadaşını silahla vurularak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Cansu Akalp

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş’ı kanlar içinde yerde bulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna cevap vermedi.

