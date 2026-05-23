Tokat'ta Atatürk Köprüsü, taşkın riskine karşı yaya trafiğine kapatıldı

Tokat'ta debisi yükselen Yeşilırmak üzerindeki Atatürk köprüsü yaya trafiğine kapatıldı. Dron ile görüntülenen bölgede Yeşilırmak'taki yüksek debi ve köprü çevresindeki yoğun önlem dikkat çekti.

Tokat il genelinde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü. Irmağın taşıdığı malzeme gün boyu iş makineleriyle temizlendi. Köprü çevresinde toplanan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

TOKAT'TA TAŞKIN RİSKİ

Ekipler, muhtemel tehlikeye karşı köprü girişlerine emniyet şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Dron ile görüntülenen bölgede Yeşilırmak'taki yüksek debi ve köprü çevresindeki yoğun önlem dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat sağanak yağış
