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  4. Tokat'ta kan donduran aile faciası! Babası keserle başını kesmişti, olayın perde arkasındaki detay yürek burktu

Tokat'ta kan donduran aile faciası! Babası keserle başını kesmişti, olayın perde arkasındaki detay yürek burktu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 16:09
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Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı oğlu Berat Akbulut'u (17) başına keserle vurarak öldüren Nihat Akbulut (44) tutuklandı. Ailenin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise toprağa verildi.

Tokat'ta kan donduran aile faciası! Babası keserle başını kesmişti, olayın perde arkasındaki detay yürek burktu

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Meslek lisesi öğrencisi Berat Akbulut, sabah saatlerinde annesi Şemsi Akbulut ile tartıştı.

İDDİAYA GÖRE ANNESİNİ DARBETMEYE ÇALIŞMIŞ

İddiaya göre Berat Akbulut, annesini darbetmeye kalkıştı. Bu nedenle Berat Akbulut ile beton santralinde işçi olarak çalışan babası Nihat Akbulut arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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BABA CEZAEVİNDE

Gözaltına alınan Nihat Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BERAT AKBULUT'UN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şemsi ve Nihat Akbulut çiftinin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise Niksar’a bağlı Kaşıkçı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat baba keser
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