Tokat'ta kanlı biten tartışma! Kavgayı ayırmak isteyen amcasını yanlışlıkla öldürdü

Tokat'tın merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşanan kavga kanlı bitti. Köydeki gençlerle tartışan M.G. isimli şahıs, kavgayı ayırmak isteyen amcasını yanlışlıkla tüfekle vurdu. Amca Cuma Giden hayatını kaybederken yeğeni M.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'ta edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan M.G. ile köyde yaşayan gençlerle tartıştı. İddiaya göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evinden tüfek alan M.G., kavga ettiği şahısların yanına gitmek istedi.

Bu sırada yeğeninin tüfekle dışarı çıktığını gören amca Cuma Giden, araya girmek istedi. Amca ve yeğen arasında yaşanan arbedede tüfek ateş aldı.

Tokat ta kanlı biten tartışma! Kavgayı ayırmak isteyen amcasını yanlışlıkla öldürdü 1

HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların omuz bölgesine isabet ettiği Cuma Giden ağır yaralandı. Yaralı halde Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Cuma Giden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat ta kanlı biten tartışma! Kavgayı ayırmak isteyen amcasını yanlışlıkla öldürdü 2

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli M.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 0,81 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlının evinde, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin karşı bahçesinde 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

