Tokat'ta kanyona düşen bir kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte Zinav Kanyonu'na giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)