Tokat'ta korkunç cinayet: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 38 yaşındaki Serkan Demir, miras yüzünden aralarında husumet bulunan 35 yaşındaki kardeşi Emrah Demir ve 34 yaşındaki yengesi Safiye Demir'i tabanca ile vurdu. Yenge Safiye Demir hayatını kaybederken Emrah Demir ise yaralandı.

ELEKTRİK KESİLDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Tokat'taki olay saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katta oturan Emrah Demir ve eşi Safiye Demir arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı.

KARDEŞİ VE YENGESİNE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı.

YENGESİNE 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

1 YILLIK EVLİLERDİ

Serkan Demir olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Kardeşini yaralayıp, yengesini öldüren ağabey Serkan Demir (38) tutuklandı. Demir, ifadesinde kardeşinin ‘ukala ukala’ konuşmasına sinirlendiği için kavga çıktığını söyledi.

‘UKALA UKALA KONUŞTU’

Kardeşini yaralayıp, eşini de öldüren Serkan Demir, hastane raporu için getirildiği Erbaa Devlet Hastanesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bıraktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Demir’in ifadesinde “Aramızda bir süredir miras ve oturduğumuz ev yüzünden tartışma yaşanıyordu. Evin elektriğini kestirmişler, konuşmak için kapılarına gittim. Kardeşim ukala ukala konuştu, kavga çıktı tabanca ile vurdum.” dediği öğrenildi. Şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)