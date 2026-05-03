Tokat'ta köylüler "şükür duası" geleneğini 61 yıldır sürdürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 61 yıldır "şükür duası" yapıyor.

Çivril köyünde mayıs ayının ilk haftasında yağmur ve şükür duası yapılıyor. Daha sonra köylülerce büyük kazanlarda pişirilen kavurma, pilav, çorba ve helva misafirlere ikram ediliyor.

Köy Muhtarı Sinan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerinin 250 hane olduğunu ve bu seneki yemek için 3 büyükbaş ve 13 küçükbaş keserek ikramlık yemekleri hazırladıklarını söyledi.

Köy halkından ve dışarıda yaşayan köylülerinden mevlit için yardım ve malzeme topladıklarını belirten Karaaslan, "Yıllardır her yıl yapılan yağmur duamız, şükür duamız ve bereket duamız. İmece usulü yaptığımız yemeğe herkesi davet ediyoruz. Bunu her yıl mayıs ayında yapıyoruz." dedi.

Şükür duasına, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Tokat dua
