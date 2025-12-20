HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motokurye Orhan Kocataş'ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısı yakalandı. Cinayette kullanılan tabanca bir evin yakınındaki mazgalda bulunurken, zanlı ile maktulün olaydan önce birlikte alkol aldıkları ortaya çıktı.

Tokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktı

Olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınları, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı kanlar içinde yerde bulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Erbaa İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahsın H.A. olduğunu tespit etti.

ALKOL MASASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş ile zanlı H.A.'nın olaydan kısa bir süre önce birlikte alkol aldıkları belirlendi. İkili arasında alkol masasında başlayan tartışmanın maktulün evinin önüne kadar taşındığı, burada kavgaya dönüşen olayda H.A.'nın yanındaki tabancayla Kocataş'a kurşun yağdırdığı öğrenildi.

TABANCA MAZGALDA, ZANLI EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla zanlı H.A. ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunamayan cinayet silahı ise zanlının evinin yakınındaki bir çöp mazgalına atılmış halde bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan H.A.'nın yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan da aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlardan 46 yaşını doldurmuş kadınlara uyarıUzmanlardan 46 yaşını doldurmuş kadınlara uyarı
Hisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldıHisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.