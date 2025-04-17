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Tokat’ta orman ihalelerinde yolsuzluk operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü personelinin orman ihalelerinde yolsuzluk yaparak maddi menfaat temin ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat’ta orman ihalelerinde yolsuzluk operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde bugün operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda; Erbaa Orman İşletme Müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin, orman ihalelerinde usulsüzlük yaparak maddi çıkar sağladıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Tokat ihale orman
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