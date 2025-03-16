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  4. Tokat’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Tokat’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

16.03.2025 11:07
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tokat’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmet Tiryaki yönetimindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sinan Güler araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güler sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarıldı. Tiryaki de yaklaşık 15 dakika süren uğraşların ardından çıkartıldı. O anlar, kameraya yansıdı. 2 yaralı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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