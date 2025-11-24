HABER

Tokat’ta tır sürücüsünün hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi

Tokat’ta tırın dorsesinden yükselen dumanlara hızla müdahale eden sürücü, çekiciyi ayırıp yangın söndürme tüpüyle lastiklere müdahale ederek muhtemel faciayı önledi.

Niksar-Erbaa istikameti Karanlıkdere mevkiinde seyir halinde ilerleyen ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, dorse kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekti. Yangın ihtimaline karşı zaman kaybetmeden harekete geçen sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak tehlikeyi minimize etti. Dorsenin tekerlek bölümünden yoğun duman çıktığını gören sürücü, yangın söndürme tüpüyle lastiklere müdahale etti. Şoförün hızlı ve bilinçli hareketi sayesinde alevlerin büyümesi engellenirken, muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve trafik ekiplerinin yönlendirildiği, dumanın kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Tokat
