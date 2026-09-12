Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. (32) idaresindeki 60 AGP 863 plakalı otomobil, Niksar istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken başka araca çarpmamak için manevra yaptı.



TOKAT'TAKİ KAZADA 3 KİŞİYİ YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak karşı şeride geçti. Araç, Tokat merkezden Niksar istikametine seyreden A.K. (47) idaresindeki 58 AHG 453 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.M. ile diğer araçta bulunan A.K. ve M.Y. (36) hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.