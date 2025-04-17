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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucuyu bakın nerelere saklamışlar

Tokat’ta düzenlenen operasyonda çok miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, patiğin içine saklanmış haldeki uyuşturucu da polisin dikkatinden kaçmadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucuyu bakın nerelere saklamışlar
Begüm Özkaynak

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen planlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 10 bin 301 adet sentetik ecza hap, 158.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5.41 gram metamfetamin ve 110 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

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PATİĞİN İÇİNE SAKLAMIŞLAR!

Uyuşturucu maddelerin bir kısmı koltuk altına, çanta ve kıyafetlerin içine gizlenmiş şekilde bulundu. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir başka zula ise bir patiğin içine saklanmış bonzai oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İHA)

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