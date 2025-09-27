HABER

Tokat'ta vahşet! 3 yavru köpek birbirlerine iple bağlanarak boğulmuş halde bulundu

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde, bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu.

Tokat'ta vahşet! 3 yavru köpek birbirlerine iple bağlanarak boğulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi. Tokat’ta üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti. Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

